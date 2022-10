Napoli-Ajax, le formazioni ufficiali: c’è Raspadori, ok Lozano. Lucca in panchina

La formazione di Spalletti ospita l'Ajax allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, con il fischio d'inizio a partire dalle ore 18.45, per il match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League. Appena sei giorni prima, gli azzurri hanno vinto in Olanda con un netto 1-6, umiliante per la compagine di Schreuder.