Napoli-Ajax 4-2, Spalletti agli ottavi. Azzurri show al “Maradona”, Osimhen…

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli , a partire dalle ore 18.45, nel match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League , la formazione di Spalletti ha ospitato il blasonato Ajax , sconfitto sette giorni fa in casa propria dai partenopei per 1-6, lasciando in terra olandese una vera e propria lezione di calcio, rimarcando il valore decisamente più ridimensionato, ma presente, del calcio italiano, anche a livello europeo.

Al Napoli bastava un punto per la qualificazione matematica agli ottavi di finale, ma è direttamente il bottino completo quello raccolto dalla squadra campana. Dopo soli 4 minuti di gioco Lozano sblocca il match in seguito ad una bellissima azione. Al sedicesimo segna anche Raspadori, l'ennesimo della sua prima stagione in azzurro. A inizio secondo tempo qualche problema per l'ex Marsiglia, Anguissa e rete di Klaassen, che riporta i lancieri in partita. Poco dopo è ancora il magico Kvaratskhelia a decidere le sorti napoletane, e fa 3-1 su calcio di rigore. La riapre ancora Bergwijn anche esso dal dischetto all'83' sul cronometro. Chiude i giochi il rientrato Osimhen, sradicando palla di forza a Blind e fa il definitivo 4-2 che lancia il Napoli in testa al girone a punteggio pieno.