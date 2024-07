Multiproprietà, dalla UEFA l’ok: Manchester City e Girona ammesse in Champions

Adesso è ufficiale: il Girona ed il Manchester City potranno partecipare entrambe alla prossima Champions League . Lo ha annunciato la UEFA , che ha preso la sua decisione in merito ai casi di multiproprietà in vista delle coppe europee per la stagione 2024/25. Il club spagnolo, infatti, è gestito dal City Football Group , ovvero i padroni del Manchester City . Anche il Nizza ed il Manchester United potranno partecipare alla prossima Europa League . La INEOS di Jim Ratcliffe , azionista di minoranza dei Red Devils, possiede, nel dettaglio, le quote della società francese. La UEFA aveva aperto due diverse indagini sui quattro club coinvolti nel doppio caso di multiproprietà, "a causa di un potenziale conflitto con la regola prevista dall’Articolo 5 del regolamento delle competizioni per club UEFA". Di seguito, il comunicato diramato dalla UEFA.

In particolare, gli investitori interessati hanno trasferito le loro azioni nel Girona e nel Nizza a fiduciari indipendenti attraverso una struttura di blind trust istituita sotto la supervisione della Prima Camera del CFCB. Tale blind trust è stato accettato dalla Prima Camera del CFCB in via eccezionale per le competizioni UEFA 2024/25. Gli amministratori scambieranno regolarmente informazioni con la Prima Camera del CFCB durante la stagione 2024/25. Di conseguenza, per quanto riguarda il Girona FC e il Nizza, per la stagione 2024/25 si applica quanto segue: