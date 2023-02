Moratti: “Il Napoli può vincere la Champions. Kvaratskhelia? Lo porterei all’Inter”

"A Francoforte il Napoli ha fatto una gara straordinaria. Il Napoli non è più una sorpresa nemmeno in Europa. Spalletti è un grande allenatore e sta dimostrando il suo valore. L’Inter col Porto può passare il turno, ma sarà comunque una qualificazione difficile. Al Napoli toglierei Kvaraskhelia e Osimhen e li porterei in nerazzurro.Il Napoli fa parte delle squadre che possono vincere la Champions League quest’anno, ma è una competizione difficile. Io credo che se dovessero uscire i tifosi dovrebbero continuare ad essere orgogliosi di questa squadra, perché stanno facendo qualcosa di incredibile. Non stanno solo ben figurando, stanno facendo un gran calcio e sono tra le squadre più forti d’Europa".