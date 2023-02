Milan-Tottenham, Pioli: “Noi motivati, vogliamo passare il turno. Siamo all’altezza”

Giornata di vigilia per il Milan che, nella giornata di domani, affronterà il Tottenham di Conte a "San Siro" nella sfida valida per gli ottavi di Champions League . Esordio nella fase ad eliminazione diretta della competizione per il tecnico Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani sera.

"Se vogliamo pensare di poter vincere dobbiamo proporre un Milan di alto livello di intensità, tecnica e scelte. Ci siamo preparati per questo. Basterà il secondo tempo visto col Torino per un risultato positivo? Ci vorrà un Milan di alto livello. Col Torino dopo il gol abbiamo fatto meglio, ma il Tottenham è di alto livello e dovremo essere attenti e intensi. Non so che emozioni sentono gli avversari. So cosa proveremo domani davanti ai nostri tifosi, siamo molto motivati. Dobbiamo provare a comandare la partita, col palleggio e cercando di essere sempre pericolosi. Sappiamo che il loro tridente è di alto livello e dovremo essere compatti. Charles può giocare sulla trequarti. Settimana scorsa hanno battuto il City. Non è importante come arriviamo a questa sfida, ma come la giochiamo. Noi crediamo di essere all'altezza del Tottenham e superare il turno. Vincere la Champions al momento è un sogno, ma siamo bravi a costruire cose speciali. Prima però bisogna superare il turno".