Milan-Tottenham, numeri da record sugli spalti: incasso senza precedenti in Italia

1-0: è questo il risultato della sfida tra Milan e Tottenham, valida per gli ottavi di finale della Champions League 2022-2023. La compagine rossonera, grazie ad una rete messa a segno da Brahim Diaz, si è imposta sulla compagine inglese nel big match di San Siro andato in scena questa sera. Un risultato importante che permette ai lombardi, non solo di riscattare il periodo difficoltà, ma agevola la sfida di ritorno in quel di Londra.