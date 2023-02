Milan-Tottenham, Conte: “Ritorno a San Siro è emozionante. Pioli? Grande percorso”

"Tornare a San Siro è una grande emozione. Ho passato due anni intensi qui in cui siamo riusciti a fare qualcosa di importante con l'Inter. Per me, ma anche per i giocatori, è qualcosa di straordinario. Affrontiamo i campioni d'Italia e sappiamo quanto è difficile vincere la Serie A. In partite del genere non ci sono favorite. Sono stati straordinari. Sarà una partita sicuramente difficile tra due squadre che cercheranno di superarsi. Mi è capitato spesso di complimentarmi con allenatori che hanno vinto o mi hanno battuto nella stessa competizione. Va dato merito a chi è stato il migliore e Pioli ha avuto un percorso molto lungo per arrivare alla vittoria. Sono sicuro la meritasse molto prima e quel che ha fatto col Milan l'anno scorso è stato davvero incredibile. Mi sono sentito il dovere di mandargli il messaggio di congratulazioni e gliel'ho ribadito anche di persona quando ci siamo visti. Eravamo riusciti a trovare una continuità importante l'anno scorso arrivando in Champions League. Quest'anno siamo ripartiti nella maniera giusta, ma abbiamo cominciato ad avere infortuni. Se vogliamo ambire a qualcosa di importante, la stabilità è molto importante. Cerchiamo di lavorare su questo, ma l'Inghilterra non è l'Italia. Noi siamo più centrati su questo punto di vista, mentre in Inghilterrà non è così facile mantenere la concentrazione in ogni partita"