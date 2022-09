Milan, Pioli: “Abbiamo subito le ripartenze. Chelsea ko? Nel calcio nulla è scontato”

"Un buon risultato, con una prestazione sufficiente ma non di alto livello. Loro sono partiti meglio, poi noi ci siamo ripresi ma potevamo fare meglio. E' mancata velocità nella costruzione, soprattutto perché loro nella ripresa non sono stati così aggressivi. Avremmo potuto fare una partita più nella loro metà campo. Abbiamo subito le loro ripartenze, perché non abbiamo accompagnato bene la fase offensiva e non abbiamo fatto bene nelle transizioni negative. Abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo. Subentrati? Sono entrati bene. Dest deve conoscere bene il nostro gioco, ma ha qualità in fase di spinta e ci darà altre soluzioni. Origi deve trovare ritmo ma ha giocate di qualità e Pobega ha messo in campo le sue caratteristiche. Con così tante partite ravvicinate, abbiamo bisogno di tanti giocatori forti".