Milan-Napoli, probabili formazioni: Pioli con Leao e Giroud, Spalletti senza Osimhen

La preview del quarto di finale di Champions League

Mediagol ⚽️️

Quasi tutto pronto per Milan-Napoli. Il match - valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League - è in programma alle ore 21.00 nella suggestiva cornice dello stadio San Siro di Milano.

Questa sera il confronto tra le due squadre italiane nella massima competizione europea. Dopo la sfida in Serie A di dieci giorni fa (terminata clamorosamente zero a quattro per i rossoneri) Milan e Napoli daranno vita ad una partita spettacolare sotto il profilo tecnico e dell'intensità. In palio lo storico traguardo dell'accesso alla semifinale di Champions League.

La formazione di Pioli è reduce da uno zero a zero ottenuto contro l'Empoli nell'ultimo turno di campionato, mentre i partenopei hanno riscattato la sconfitta contro il Milan vincendo per uno a due in casa del Lecce. Leao e compagni hanno superato il Tottenham agli ottavi di finale, mentre il Napoli ha avuto la meglio nel doppio confronto con il Francoforte.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI — MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Pobega, Saelemaekers, Rebic, Origi, Messias.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Lozano, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Gollini, Idasiak, Bereszynski, Mario Rui, Ostigard, Juan Jesus, Elmas, Gaetano, Ndombele, Raspadori.

ARBITRO: Kovacs (Romania).

ASSISTENTI: Marinescu-Artene (Romania).

IV UOMO: Fesnic (Romania).

VAR: Dankert (Germania).

ASS. VAR: Fritz (Germania).

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI IN TV — Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video: per vederla in tv sarà necessario scaricare l'app di Prime Video su una smart tv compatibile o su console PlayStation e XBox.

IL QUADRO DELL'ANDATA DEI QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE — Benfica-Inter 0-2

Manchester City-Bayern Monaco 3-0

Milan-Napoli

Real Madrid-Chelsea