Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Ko in campionato? Questa sarà altra partita. Osimhen…”

"Timore dopo lo 0-4 in campionato? Zero. Non siamo stati il solito Napoli, non siamo stata la solita squadra. Domani sarà una partita completamente diversa. Della partita di campionato ne abbiamo parlato anche troppo. Ora si volta pagina, ci siamo preparati bene e siamo pronti a scendere in campo. La vittoria di Lecce ci ha dato morale. Se guardiamo la stagione che abbiamo fatto sembra scontato essere qui. Io dico di goderci queste due partite, naturalmente con la giusta tensione. Dobbiamo essere liberi di testa, giocare con entusiasmo, essere spensierati. Cose che nella partita di campionato ci sono mancate. Ma stavolta sarà diverso, saremo un'altra squadra".

E sull'assenza di Osimhen- "Victor ha fatto di tutto per esserci, ci ha fatto un in bocca al lupo. Era inutile rischiarlo per poi perderlo per altre partite. Ma anche gli altri assenti, che non sono in lista Champions meriterebbero di essere con noi. Sappiamo che è un grandissimo giocatore e importantissimo ma non dipendiamo soltanto da un giocatore. Ho piena fiducia in quelli che ci sono e siamo tranquilli".