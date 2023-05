Milan-Inter, Pioli: “Possiamo battere chiunque. Leao? Titolare o neanche in panchina”

"Stiamo facendo un percorso eccezionale in Champions League. Sappiamo dove vogliamo arrivare e da dove siamo partiti. Vogliamo fare le cose nel miglior modo possibile con concentrazione e serenità. Le motivazioni e le ambizioni di conquistare la finale sono al massimo". Lo ha detto Stefano Pioli , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'andata della semifinale di Champions League contro l' Inter , in programma mercoledì sera a San Siro.

SU LEAO -"Anche io ho cercato 'elongazione'. Oggi era previsto facesse lavoro dritto, domani proverà a spingere. Se sarà in grado giocherà, in caso contrario non verrà neanche in panchina. Dipende da domani mattina. Per la qualità e le caratteristiche che ha deve stare al 100%. Domattina saranno Rafa e il dottore a comunicarmi le condizioni. La formazione? Spero di poter schierare sempre la formazione migliore. Rafael Leao ha caratteristiche uniche, se non ci sarà giocherà un altro calciatore. Saelemaekers? L'ho utilizzato tante volte a sinistra e si è espresso bene. Vediamo che scelte farò domani".