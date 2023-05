Milan-Inter, Pioli: “Cercheremo di fare meglio. Arbitro? Due pesi e due misure”

Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Milan, Stefano Pioli, a margine della sconfitta rimediata nell'andata della semifinale di Champions League contro l'Inter di Inzaghi.

Un Milan senza Leao cade nel primo atto della semifinale di Champions League. La squadra di Pioli si arrende all'Inter di Inzaghi brava a mettere in discesa la partita dopo appena undici minuti. Uno-due ravvicinato con Dzeko prima e Mkhitaryan poi che hanno ipotecato un successo dall'inestimabile peso specifico. La qualificazione al prossimo turno non è del tutto compromessa per Diaz e compagni che fra sei giorni avranno la possibilità di riscattarsi nel ritorno della semifinale della massima competizione europea. Lo sa bene Pioli che al termine dei primi 90' minuti è intervenuto ai microfoni di Prime Video.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni del tecnico del Milan.

“L’Inter ha messo più qualità nel primo tempo e noi abbiamo sbagliato troppi palloni per il livello della gara. Fino al settimo minuto l’Inter non era mai entrata nella nostra area, poi hanno fatto due gol. Peccato perché ci credevamo, le gare possono cambiare in fretta. Cercheremo di fare meglio nella gara di ritorno. Credo che loro abbiano avuto la meglio sui contrasti e sulle seconde palle. La partita si è messa male dal punto di vista tattico e mentale”.

“Bisogna ripartire dall’atteggiamento del secondo tempo. Abbiamo avuto le occasioni per rimettere in sesto la partita. Abbiamo sbagliato nel fraseggio e dovremo mettere in campo una prestazione assolutamente diversa da quella di stasera. Per i ragazzi in questo momento c’è delusione ma anche consapevolezza di ribaltare la gara di ritorno. Con l’arbitro sono arrabbiato, ha usato spesso due pesi e due misure”, ha concluso Pioli.