Milan-Inter, le probabili formazioni: dubbio Leao, Inzaghi si affida a Dzeko

L'euroderby è in programma alle 21 a San Siro: per Stefano Pioli tutto ruota intorno a Leao, Dzeko in vantaggio su Lukaku. E salgono le quotazioni di Calhanoglu.

E' tutto pronto per la seconda semifinale di Champions League. Alle ore 21:00, allo Stadio "Meazza", Milan e Inter torneranno a contendersi la finale vent'anni dopo l'ultimo precedente.

Era il 2003 ed entrambe le gare terminarono con un pareggio (0-0 all'andata, 1-1 al ritorno), con i rossoneri che riuscirono ad accedere alla finalissima grazie alla regola delle reti fuori casa che valevano doppio in caso di parità. Questa sera, dunque, il primo dei due euroderby, con il ritorno in programma il prossimo 16 maggio.

I nerazzurri, che arrivano da cinque successi di fila tra campionato e Coppa Italia (1-0 contro la Juventus, in attesa del match di ritorno), occupano attualmente il quarto posto della classifica di Serie A a quota sessantatré, che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Frutto di venti vittorie, tre pareggi e undici sconfitte. Sessantadue le reti realizzare in trentaquattro gare, trentacinque i gol subiti. Reduce dall'importante successo ottenuto contro la Lazio di Maurizio Sarri, il Milan è al quinto posto, a -2 da Lautaro Martinez e compagni. Sessantuno punti frutto di diciassette vittorie, dieci pareggi e sette ko. Cinquantacinque i gol messi a segno fin qui, trentanove le reti incassate.

Al cospetto della squadra allenata da Simone Inzaghi, Stefano Pioli non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, Florenzi, che non ha recuperato in tempo dal problema muscolare, oltre ai giocatori fuori lista: Ibrahimovic, Bakayoko, Vranckx, Adli e Dest. In attesa di capire le condizioni di Rafael Leao, alle prese con un'elongazione al flessore ed impegnato questa mattina in un provino a Milanello. "Proverà a spingere. Se sarà in grado giocherà, in caso contrario non verrà neanche in panchina. Dipende da domani mattina (oggi, ndr). Per la qualità e le caratteristiche che ha deve stare al 100%", ha spiegato lo stesso Pioli alla vigilia della sfida. La decisione verrà presa soltanto dopo la riunione tecnica del pomeriggio.

Il tecnico dell'Inter, invece, dovrà rinunciare a Carboni e Skriniar. Tante certezze, ma anche qualche dubbio per Inzaghi. In tre per due maglie a centrocampo, dove Calhanoglu si gioca il posto con uno tra Brozovic e Mkhitaryan. E al fianco di Lautaro Martinez uno tra Dzeko e Lukaku, con il primo attualmente in vantaggio. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che dovrebbero puntare rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 3-5-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers/Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu/Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

DOVE VEDERE MILAN-INTER IN TV — La partita tra Milan-Inter sarà tramessa in tv e in streaming da Prime Video, ma anche in chiaro su TV8.