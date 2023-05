Milan-Inter, Inzaghi: “Dobbiamo ancora fare un grande sforzo per realizzare un sogno”

L'Inter batte il Milan per zero a due nell'andata della semifinale di Champions League. Il primo atto dell'Euroderby va a Inzaghi che grazie alle reti ravvicinate di Dzeko e Mkhitaryan ha avvicinato la possibilità di volare in finale. Una partita gagliarda di Barella e compagni che probabilmente avrebbero potuto chiudere la prima frazione di gioco con un distacco nel punteggio ancora più ampio. La formazione nerazzurra è stata concentrata fino alla fine e ha portato a casa un risultato che permette di affrontare con un netto vantaggio la partita di ritorno in programma fra sei giorni a San Siro. Il tecnico Inzaghi ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Prime Video.