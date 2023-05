Milan-Inter, Inzaghi: “A un passo dal sogno. Leao? Non condizionerà piano gara”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico dell'Inter alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League.

"Chiaramente la qualificazione in semifinale di Champions e alla finale di Coppa ci hanno fatto preparare al meglio tutte le partite. Domani sappiamo che è una semifinale di Champions, è un derby, è il derby: sappiamo tutti quanto è importante per tutti noi e lo vogliamo affrontare nel migliore dei modi". Lo ha detto Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro il Milan. "Bisognerà usare tantissimo testa e cuore. Per il cuore non ho dubbi, per la testa dovremo essere bravi ad usarla", ha proseguito il tecnico dell'Inter.

IL DERBY -"Ci saranno insidie ed imprevisti, si gioca in 180 minuti. Abbiamo giocato 7 derby in 20 mesi, abbiamo vinto e perso, chiaramente sono derby che possono darci spunti importanti. Ci saranno momenti in cui saremo più offensivi, altri in cui saremo più difensivi. Tutti dovranno fare una partita di sacrificio e fare una corsa in più per il compagno. Noi favoriti? Ogni partita ha una storia a sé, sappiamo l'importanza del match e sappiamo che sarebbe un grandissimo passo. Ma deve essere fatto con corsa, aggressività e determinazione in 180 minuti".

SU LAUTARO E CORREA - "Ci sono momenti per tutti, soprattutto per gli attaccanti. C'è stato un momento in cui non riuscivano a concretizzare, ora tutti sono tornati a segnare. Ma ero tranquillo anche prima. Adesso hanno segnato tutti e devono continuare così. Lukaku? Lukaku è un giocatore importantissimo, sappiamo quello che ha avuto, ma ora sta bene, sta segnando con frequenza e ci sta aiutando. Per noi è un'arma in più".

LE SCELTE -"Imbarazzo per scegliere la formazione? No. A centrocampo e in attacco ho possibilità di scegliere, sulle corsie esterne - visto l'infortunio di Gosens - abbiamo le rotazioni più limitate. Speriamo di recuperare D'Ambrosio, che mi permetterà di avere più rotazioni. Sono tranquillo e sereno perché i ragazzi sanno che devo scegliere, ma se non saranno utilizzati dall'inizio, saranno utilissimi a partita in corso. Vedremo dopo l'allenamento di oggi".

SU LEAO - "Leao? Conosciamo tutti le sue qualità, sappiamo che può esserci o non esserci, prenderemo qualche accorgimento ma non condizionerà il nostro piano partita. Il Milan è una squadra molto ben allenata, l'abbiamo incontrata tante volte, ma non è solo una squadra di ripartenza, sa palleggiare bene".

CONSAPEVOLEZZA - "Questa partita sappiamo cosa rappresenta, ma sono sereno perché ho visto i ragazzi lavorare e sono molto concentrati. Dopo aver superato un girone contro Barcellona e Bayern, il gruppo ha preso consapevolezza. Ora manca uno scoglio per arrivare alla finale. Differenze tra derby di Roma e di Milano? Partite molto sentite, anche a Milano è molto sentito e percepito come a Roma. Non ci deve essere paura, ma tantissima voglia. Speriamo che queste due serate ci possano dare questa finale che ad agosto sembrava un sogno. In campionato stiamo vedendo la classifica sotto un altro aspetto, ma sappiamo che mancano ancora quattro partite".