Milan-Inter, Dimarco: “Nel 2003 ero a San Siro, che emozione giocare questo derby”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall'esterno dell'Inter alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League.

"È sempre bello giocare un derby, ne ho giocati tanti e questo voglio godermelo al cento per cento". Così Federico Dimarco, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro il Milan, in programma mercoledì sera a San Siro. Diversi i temi trattati dall'esterno dell'Inter, che ha tracciato un bilancio delle prestazioni offerte fin qui: dalle sei reti (e sei assist) messi a segno con la maglia nerazzurra, ai precedenti fra le due compagini. Ma non solo..

SUL MILAN -"Il Milan ha dimostrato di aver passato due turni difficili, noi cercheremo di dimostrare a noi stessi quello che valiamo. Sapevamo di avere un girone difficile, ma abbiamo dimostrato quello che valiamo. Ci siamo meritati di essere qui. Il Milan è l'avversario migliore o peggiore possibile? È una squadra che conosciamo bene, sappiamo che comunque affrontiamo i campioni d'Italia in carica. Sarà una bella partita".

GOL E ASSIST -"Se ci si abitua a fare gol pesanti? Per me tutti i gol sono importanti, ci tengo che la squadra vinca. Penso che i sei gol e i sei assist siano merito del gioco della squadra. Da due anni a questa parte mi sento cresciuto a livello di testa e anche a livello fisico, perché comunque abituarsi a giocare partite importanti ti fa crescere".

I PRECEDENTI -"I precedenti in Champions dicono Milan? Non parlerei di vendetta, è passato tanto tempo e pensiamo al presente, a domani, a cercare di fare un risultato positivo e basta. E' sempre un derby ed è bello giocarselo a viso aperto. Sarà una bella partita. Nel 2003 ero a San Siro, non ho bellissimi ricordi, da tifoso interista. Però pensare che vent'anni fa ero a vederla e oggi ho la possibilità di giocarla è un'emozione incredibile".

LA RICETTA - "Penso che ci vogliano testa e cuore, pensare una partita per volta. Se vai troppo in là con i pensieri rischi di lasciare qualcosa per strada. È la partita della stagione? Possiamo definirla come una semifinale di Champions. Sappiamo l'importanza della partita e ce la giocheremo alla grande. Calabria ha detto che possono vincere la Champions? Noi pensiamo a noi stessi. Con Calabria ci siamo affrontati tante volte: ne abbiamo vinte alcune e perse altre, domani sarà una bella emozione", ha concluso Dimarco.