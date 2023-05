Milan-Inter 0-2: apre Dzeko, poi Mkhitaryan. Inzaghi batte Pioli in Champions League

Inter devastante nel primo tempo con i gol di Dzeko e Mkhitaryan a mettere in discesa l'andata della semifinale di Champions League. Nella ripresa nerazzurri in controllo e Milan che prova a rientrare in partita con scarsi risultati.

Un'atmosfera magica a San Siro per l'andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Zero a due il punteggio finale in favore dei nerazzurri che nei primi undici minuti di partita hanno realizzato due reti dall'inestimabile peso specifico.

Pioli punta sul 4-2-3-1 con la linea di difensori davanti a Maignan composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. In cabina di regia Krunic e Tonali con alle spalle di Giroud la batteria di trequartisti formata da Diaz, Bennacer, Saelemaekers. Non va neanche in panchina il portoghese Leao che si rivelerà essere il grande assente dell'Euroderby.

Inzaghi risponde con un 3-5-2 con Darmian, Acerbi e Bastoni a schermare la porta di Onana. Linea di centrocampo a cinque formata da Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. La coppia d'attacco è composta da Dzeko e Lautaro.

All'ottavo minuto l'Inter passa nel punteggio con un super gol di Dzeko che al volo batte Maignan dopo l'assist di Calhanoglu. Milan in apnea e nerazzurri che dopo appena tre minuti rifilano il raddoppio con Mkhitaryan dopo un'azione corale. L'appuntamento per la semifinale di ritorno è fra sei giorni a San Siro con il Milan che cercherà di ribaltare la sfida d'andata in cui l'Inter ha meritatamente vinto con due gol di scarto.