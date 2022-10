Milan-Chelsea, Pioli: “Episodio Tomori? Non commento. Ho parlato con l’arbitro e…”

"La partita è cominciata e la sensazione era di poter fare una buona partita. Poi rigore ed espulsione ha cambiato tutto, il Chelsea non aveva bisogno di giocare in superiorità numerica. Potevamo giocare una partita all'altezza. Non voglio rivedere l'episodio, mi sembra troppo evidente. Non voglio commentare. Ho detto all'arbitro quello che penso, non parlo neanche un inglese così fluido ma penso che abbia capito".