Manchester United-Atletico Madrid 0-1: CR7 decide, decide Renan Lodi e show di Felix

Dopo il pareggio della gara d'andata, l'Atletico Madrid espugna l'Old Trafford e manda fuori dalla Champions League il Manchester United di Cristiano Ronaldo

Dopo Messi , anche CR7 out agli ottavi di finale di Champions League . Il Manchester United di Rangnick viene battuto per 0-1 dall' Atletico Madrid di Simeone , che gioca la solita partita di sostanza trovando il jolly decisivo con il colpo di testa di Renan Lodi , su ottima azione confezionata dal tacco di Joao Felix . Proprio il portoghese si è dimostrato trascinatore della formazione ospite, con giocate da vero fuoriclasse e che hanno certificato il suo ottimo momento di forma.

L'altro portoghese, il numero 7 dello United, quattro volte pallone d'oro e cinque campione d'Europa, si deve arrendere alla fine, forse inevitabile, di un'era calcistica. Nulla hanno potuto le mosse di Rangnick nel secondo tempo, con gli ingressi di Pogba, Cavani e Rashford che non hanno dato la svolta tattica attesa dal tecnico tedesco. L'Atletico, una volta consolidato il vantaggio, si è limitato ad amministrare il gioco, difendendosi dalle offensive create dai padroni di casa, che però non hanno sortito alcuna concretezza davanti ad Oblak, comunque in grande serata.