Manchester City-Young Boys, probabili formazioni: dubbio Haaland, Alvarez dal 1’

Primo match point per il Manchester City. Alle ore 21:00, all'Etihad Stadium, la squadra di Pep Guardiola ospiterà lo Young Boys in occasione della gara valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. In caso di successo, i citizens staccheranno matematicamente il pass per gli ottavi di finale. D'altra parte, il rendimento casalingo del City fra le mura amiche è straordinario. "Ci sentiamo più a nostro agio a giocare con la nostra gente. Abbiamo avuto una buona esperienza a casa negli ultimi anni. Questo ci dà molta fiducia, ma ogni volta devi vincere ancora e ancora. Certo quest'anno dobbiamo ancora pareggiare o perdere in casa, il che è una situazione eccezionale. Contro lo Young Boys cercheremo di vincere e qualificarci per la fase successiva. Significa molto per il club. Esserci è un successo", ha dichiarato lo stesso Guardiola in sede di conferenza stampa, alla vigilia del match. Sono ventisette i punti conquistati fin qui in campionato dai padroni di casa, primi della classe in Premier League, frutto di nove vittorie e due sconfitte, entrambe lontano dall'Etihad Stadium. Una vera e propria macchina da gol, con ventotto reti all'attivo e appena otto subite. Al primo posto della classifica della Super League svizzera anche lo Young Boys a quota venticinque punti ed una partita ancora da recuperare. Uno score frutto di sette successi, quattro pareggi e un ko. Venticinque le reti siglate in dodici partite, undici i gol incassati. Entrambe le formazioni sono reduci da due nette vittorie in campionato rispettivamente contro Bournemouth e Winterthur.