Manchester City-Stella Rossa, le probabili formazioni: Haaland contro Lucic. Ok Doku

La Stella Rossa non gode sicuramente dei favori del pronostico in questo match dell'Etihad Stadium. Non poteva esserci battesimo più ostico per la compagine serba che però, ad eccezione dei Citizens, si è ritrovata in un gruppo di Champions League non così tragico con anche lo Young Boys ed il Lipsia. Le due sconfitte nelle ultime tre partite in campionato, tuttavia, evidenziano un momento di forma altalenante della compagine di Bakhar, tecnico che lo scorso anno ha stupito guidando il Maccabi Haifa e battendo anche la Juventus di Allegri.