Manchester City-Sporting Lisbona, probabili formazioni: Guardiola riparte dallo 0-5

Il Manchester City sembra avere in tasca la qualificazione ai quarti di finale di Champions. Lo Sporting Lisbona non molla. Questa la preview

Con un Manchester City di un'altra categoria, lo Sporting Lisbona ha subìto in casa una pesante umiliazione, perdendo la gara d'andata con un netto 0-5. Per Guardiola la qualificazione ai quarti di finale di Champions League sembra davvero in pugno ed all'"Ethiad Stadium" si prospetterà una partita decisamente più rilassata rispetto a quella di Lisbona.

Nonostante ciò, nel Manchester City il tecnico catalano non sembra propenso a fare un turnover nella propria formazione, cercando di schierare il miglior undici possibile. Assenti sulla corsia destra Walker, con un probabile inserimento di Fernandinho adattato. Le uniche eccezioni potrebbero essere quelle di Cancelo e De Bruyne, entrambi diffidati e pedine troppo importanti per essere rischiate in un match che ha già steso il tappeto rosso ai Citizens verso i quarti di finale. Difesa degli inglesi che sarà orfana dei talenti Ruben Dias e Nathan Aké.

Lo Sporting Lisbona non perde l'onore e cercherà di fare la miglior figura possibile in Inghilterra. Il tecnico Amorim dovrà però rinunciare a Pedro Goncalves, Daniel Braganca e Joao Palhinha. In difesa potrebbe esserci spazio anche per l'ex Palermo Zouhair Feddal. Attacco di tutto rispetto composto da Sarabia, Slimani ed Edwards.

Queste le probabili formazioni del match in programma alle 21.00 all'Ethiad Stadium:

Manchester City (4-3-3) probabile formazione: Ederson; Stones, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; Gündogan, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. All: Guardiola

Sporting Lisbona (3-4-1-2) probabile formazione: Adán; Reis, Coates, Inacio; Pedro Porro, Ugarte, Essugo, Ruben Vinagre; Sarabia, Slimani, Edwards. All. Amorim

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa su Sky Sport Football.