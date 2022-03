Manchester City-Sporting Lisbona, Guardiola: “5-0 dell’andata? Non ci rilasseremo”

Le dichiarazioni in conferenza di Guardiola in occasione di Manchester City-Sporting Lisbona, valida per il ritorno degli ottavi di Champions

Mediagol ⚽️

Dopo un umiliante per lo Sporting Lisbona 0-5 della gara d'andata, il Manchester City, attuale capolista della Premier League e reduce da un 4-1 rifilato ai rivali dello United, sembra avere in pugno la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Il tecnico dei Citizens Pep Guardiola non intende però abbassare la guardia e lo ha fatto capire in conferenza stampa:

"Abbiamo giocato una partita incredibile all'andata, vincendo 5-0, ma non abbiamo ancora finito il nostro compito. Giocare un po' più rilassati dopo la netta vittoria di Lisbona? I ragazzi non ci devono nemmeno pensare. Sulla squalifica di Walker? Ha fatto una cosa stupida e merita questo stop. l club ha presentato ricorso ma non sono d'accordo, spero che possa essere una lezione per il futuro. Sulla destra out anche Cancelo? Non so nemmeno io chi schierare! Forse Fernandinho. L'ucraino Zinchenko? Per lui è un momento difficile ma penso che sarà pronto nel caso debba giocare. Noi dobbiamo stare attenti, è vero che abbiamo vinto 5-0 all'andata ma non dobbiamo concedere cose stupide.I giocatori dello Sporting verranno a Manchester con tutto il loro orgoglio, noi proveremo a vincere anche questa partita".