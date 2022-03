Manchester City-Sporting Lisbona, è 0-0: Guardiola ai quarti di Champions League

Termina 0-0 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester City e Sporting Lisbona, Citizens ai quarti

Reti bianche all'Etihad Stadium nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League , Manchester City che guadagna l'accesso ai quarti, conquistato già nella gara di andata con la vittoria per 5-0 in Portogallo contro lo Sporting Lisbona .

Subito Citizens pericolosi fin dalle prime battute, la difesa dello Sporting però è ben organizzata e non si fa sorprendere. Primo tiro pericoloso con Foden per la compagine di guardiola, l'estremo difensore ospite risponde presente. Nel finale di primo tempo ancora occasione per i padroni di casa, Sterling riceve in area di rigore ma spreca centrando il portiere Adan.