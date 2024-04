Manchester City-Real Madrid, probabili formazioni: Guardiola vs Ancelotti. Ok Foden

La preview e le probabili formazioni del match tra Manchester City e Real Madrid, valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League.

⚽️ 17 aprile - 11:52

Un mercoledì di Champions League infuocato con il big match tra Bayern Monaco e Arsenal ma soprattutto quello tra i colossi del Manchester City e del Real Madrid. All'Ettihad Stadium alle ore 21:00 andrà in scena la gara di ritorno di quella che senza dubbio è la sfida più affascinante del calcio mondiale, tra il club più vincente di sempre contro i campioni in carica di questa competizione.

Il Real Madrid, da quando ha battuto il Girona in uno scontro diretto per il vertice della classifica, è ormai saldamente al comando della Liga. Con un vantaggio di ben otto punti sul Barcellona al secondo posto, i blancos possono concentrarsi maggiormente sulla competizione che da sempre li vede come i favoriti, ovvero la Champions. Le quattro vittorie consecutive in campionato certificano il momento di forma positivo dei madrileni ma in una sfida tra colossi come quella di stasera è difficile fare pronostici, soprattutto dopo la scoppiettante andata terminata 3-3 al Bernabeu. Carlo Ancelotti si affida al collaudato tridente composto da Bellingham, Vinicius Jr e Rodrygo.

Il Manchester City è in piena lotta per lo scudetto in Inghilterra, con una corsa a tre condivisa con Liverpool ed Arsenal, con i Citizens avanti di due punti rispetto a Reds e Gunners in cima. Dopo due pareggi consecutivi arrivati proprio contro le due già citate big del calcio inglese, la compagine allenata da Pep Guardiola è tornata a vincere rifilando due poker rispettivamente ad Aston Villa e Crystal Palace, mentre nel weekend ha effettuato il sorpasso grazie al 5-1 rifilato al Luton Town. In grande spolvero Kevin De Bruyne, autore di una doppietta contro i Glaziers, con quell'infortunio che lo ha costretto a saltare una grande fetta di stagione che è ormai un lontano ricordo. Il belga, assente nella sfida d'andata, supporterà in avanti Haaland, coadiuvato da Bernardo Silva, Grealish e Foden. Prestazione stratosferica del talento del vivaio del City contro i blancos nel già citato pareggio, con un gol che va a consolidare il suo splendido momento di forma.

PROBABILI FORMAZIONI — MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola. A disposizione: Ortega, Carson, Akanji, Nunes, Gomez, Lewis, Ake, Bobb, Alvarez, Doku, Kovacic, Susoho.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti. A disposizione: Kepa, Fran Gonzalez, Fran Garcia, Modric, Lucas Vazquez, Ceballos, Brahim, Arda Guler, Joselu.

ARBITRO: Orsato (Italia). ASSISTENTI: Carbone-Giallatini. IV UFFICIALE: Mariani. VAR: Irrati. ASS. VAR: Valeri.

DOVE VEDERE IL MATCH Manchester City-Real Madrid, ritorno dei quarti di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 all'Etihad Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta su Amazon Prime Video.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.