Manchester City-Real Madrid, Guardiola: “Mi dissero subito di vincere la Champions”

"È ovvio che vogliamo vincere. Ho raccontato spesso che quando mi hanno preso mi hanno detto subito che dovevo vincere la Champions. La vogliamo, ma non basta volerlo per vincerla. Conta quello che fai nella partita, quello che faremo in campo in quei 90’. Non conta come siamo andati in campionato o che siamo in finale di FA Cup, conta come saremo in quel momento, su quel campo. Per me è un sogno essere di nuovo a questo livello e nessuno ci assicura che ci torneremo: per questo dobbiamo godercelo, dobbiamo provarci, dobbiamo uscire dal campo sapendo di aver dato tutto. Spero che vinca la squadra migliore, e spero ovviamente che sia la mia. I giocatori devono provare a vincere per loro stessi, per l’occasione che hanno. Non per me o per i proprietari. Di certo non mi aspettavo, quando ho cominciato col City, che arrivassimo a questo livello, che lottassimo con continuità per i massimi traguardi. E non mi aspettavo nemmeno di rimanere qui per 7 anni: ho fiducia nelle mie capacità, ma non pensavo così tanto".