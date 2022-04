Manchester City-Real Madrid 4-3, ad Ancelotti non basta Benzema: super De Bruyne

Il Manchester City la spunta sul Real Madrid con un pirotecnico 4-3 all'Etihad Stadium, nella semifinale di andata di Champions League

Avvio shock per il Real Madrid, che si ritrova in doppio svantaggio dopo soli dieci minuti. Il primo gol del City arriva dopo 90 secondi con Kevin De Bruyne, che di testa trova la rete sull'assist perfetto di Mahrez. A timbrare per il raddoppio ci pensa Gabriel Jesus in forma smagliante, stavolta il fantasista belga sforna l'assist per il brasiliano. Alla mezz'ora i padroni di casa sfiorano addirittura il tris con Foden, che tutto solo in area di rigore spreca mandando a lato. Nell'azione successiva prima occasione per il Real Madrid con Alaba, l'austriaco da due passi spreca di testa. Il gol però è nell'aria e al minuto 33 arriva la rete che accorcia le distanze, il solito Benzema la mette in mezzo per Mendy che davanti a Ederson non sbaglia.