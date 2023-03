Manchester City-Lipsia, le probabili formazioni: Haaland contro Werner per i quarti

La preview e le probabili formazioni della sfida tra Manchester City e Lispia

Ultima settimana per quanto riguarda gli ottavi di finale della Champions League che tra questo martedì ed il prossimo mercoledì decreterà quali sono le migliori otto formazioni d'Europa, pronte a giocarsi le proprie carte in regola per vincere il trofeo più ambito da ogni club. Alle 21.00 all'Etihad Stadium si affronteranno Manchester City e Red Bull Lipsia, con la gara d'andata disputatasi in Germania terminata 1-1.

Il Manchester City ha vinto tutte le ultime quattro gare in Inghilterra, tra Premier League ed FA Cup, con l'ultimo pareggio che è proprio quello in casa del Lipsia che lascia agli spettatori la suspense circa il passaggio del turno. Per quanto i risultati della formazione di Pep Guardiola siano senz'altro positivi, la capolista Arsenal non accenna a fermarsi, malgrado abbia "illuso" nell'ultima gara con il Bournemouth. I Citizens, specialmente dopo l'eliminazione del Paris Saint-Germain, restano tra le compagini favorite per la vittoria della Champions League. Il tecnico spagnolo potrebbe lasciare in panchina Mahrez, autore del gol della sfida d'andata, favorendo Foden dal primo minuto. Spazio anche a Grealish sull'altra corsia ed ovviamente al centravanti Haaland.

Il Red Bull Lipsia in Bundesliga è tecnicamente ancora in corsa per lo scudetto ma il vantaggio del Bayern Monaco e del Borussia Dortmund inizia a diventare complicato da colmare. Confronto importante quello di questo martedì tra i due rispettivi club di punta delle holding più ricche appartenenti al panorama calcistico. Pesa l'assenza di Nkunku, gioiello della compagine tedesca, il quale sarà comunque sostituito da Szoboszlai, oltre che da Werner e l'ex Milan André Silva.

Queste le probabili formazioni del match in programma all'Etihad Stadium alle 21.00:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Foden, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola.

LIPSIA (4-2-3-1): Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Kampl; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Andrè Silva. Allenatore: Rose.

Arbitro: Vincic (Slovenia).

Assistenti: Klancnik-Kovacic (Slovenia).

IV uomo: Obrenovic (Slovenia).

Var: Hernandez (Spagna).

Avar: Kajtazovic (Slovenia).

DOVE VEDERLA: La partita sarà visibile in diretta in Italia su Sky Sport Football (canale 203 del satellite), Sky Sport (canale 253 del satellite), tramite l'applicazione SkyGo, Now TV e Mediaset Infinity.