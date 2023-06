Manchester City-Inter, Dimarco: “Per noi è un sogno, per loro un’ossessione”

"Giocare una finale di Champions non capita tutti i giorni. E' una cosa incredibile, come squadra siamo orgogliosi". Così Federico Dimarco, intervenuto in conferenza stampa in vista della finale di Champions League, in programma sabato 10 giugno all'Olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia, contro il Manchester City di Pep Guardiola e Erling Haaland. "Stato d'animo? Noi siamo contentissimi di questo traguardo, ce lo siamo meritato sul campo. Sappiamo di incontrare un avversario forte. Ma per noi vincere è un sogno, per loro un'ossessione", le sue parole.