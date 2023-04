Manchester City, Guardiola: “Milan? La storia e il DNA in Europa contano”

"Quando giochi questa competizione come ha fatto il Napoli, che per tutta la stagione ha giocato in maniera magnifica ed è tanto avanti rispetto al Milan in classifica, le persone pensano che poi in Champions sia la medesima cosa. Ma giocare contro il Milan, che ha tanta storia, è come giocare contro il Bayern Monaco. Non so quanti trofei abbia in bacheca. Ci sono stati Sacchi, Capello, Maldini, Costacurta. Questa è storia che fa parte di questa competizione. Per tale motivo queste squadre sono così forti. La storia e il DNA in Europa contano"