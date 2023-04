Manchester City-Bayern Monaco, le probabili formazioni: Haaland sfida Mané e Muller

Queste le probabili formazioni del big match di Champions League

Mediagol ⚽️

Quella tra Manchester City e Bayern Monaco rappresenta senza dubbio una delle sfide più illustri di questi quarti di finale di Champions League, con la gara in programma all'Etihad Stadium alle 21.00, la quale si giocherà in contemporanea con Benfica-Inter (Questa la preview del match dei nerazzurri).

Il Manchester City è inarrestabile in Premier League e non ha intenzione di concedere un centimetro nemmeno in Champions League per raggiungere il traguardo. Reduce da ben otto vittorie consecutive tra campionato e coppe, la formazione di Pep Guardiola si ritrova ancora una volta a fronteggiare il tecnico Thomas Tuchel, colui che vinse un po' a sorpresa la finale contro i Citizens portando il Chelsea sul tetto d'Europa nel 2021. Quasi tutti disponibili per il City, con l'eccezione dell'attaccante Foden. In avanti, indubbiamente spazio ad Haaland che sarà supportato da Bernardo Silva e Grealish.

Il Bayern Monaco in Champions League sa solo vincere, almeno fino a questo momento in questa stagione. Smaltita la delusione per l'eliminazione dalla Coppa di Germania per mano del Friburgo, i bavaresi hanno battuto proprio i bianconeri in Bundesliga pochi giorni dopo. Tuchel dovrà riuscire ad imporsi nuovamente contro i Citizens per consolidare il gruppo precedentemente gestito da Nagelsmann. Sulla corsia bassa di destra Pavard è favorito sull'ex della serata, Joao Cancelo. Assenze importanti per il Bayern costretto a rinunciare a Lucas Hernandez, Choupo-Moting ed il lungodegente Manuel Neuer.

Queste le probabili formazioni del match in programma all'Etihad Stadium alle 21.00:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Akanji, Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Silva, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Kimmich; Coman, Mané, Musiala; Muller. Allenatore: Tuchel.

Arbitro: Jesús Gil Manzano.

Assistenti: Diego Barbero e Ángel Nevado.

Quarto ufficiale: José Luis Munuera.

VAR: Juan Martínez Munuera.

Assistente VAR: Alejandro Hernández.

DOVE VEDERLA: La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Football. Sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go e Now TV, oppure in streaming su Mediaset Infinity.