Manchester City-Atletico Madrid, probabili formazioni: Guardiola sfida Simeone

Tutto pronto per la sfida di Champions League tra Manchester CIty e Atletico Madrid, in palio il passaggio in semifinale

Mediagol ⚽️

Manchester City e Atletico Madrid si affrontano per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Diverse le caratteristiche delle stelle in campo, così come le due filosofie di gioco predicate da Pep Guardiola e Diego Simeone, in un match che si preannuncia quanto mai equilibrato e spettacolare. Nulla da segnalare per i citizens, attesi anche dalla gara contro il Liverpool nel weekend e in cerca di soluzioni difensive date le assenze di Ruben Dias e Walker. Guardiola, nonostante l'infortunio del portoghese e la squalifica del britannico, si schiererà comunque con la difesa a quattro, guidata con ogni probabilità da Laporte e Stones e completata sugli esterni da Zinchenko e Cancelo.

Simeone propone il solito 4-4-2 di stampo cholista, votato al contenimento della manovra avversaria per poi sfruttare spazi in ripartenza e giocate dei singoli. Su tutti Joao Felix, in uno stato di forma eccellente e vero leader della compagine madridista, con il pericolo numero 1 Luis Suarez pronto a far male a Guardiola.

La sfida sarà visibile a partire dalle ore 21:00 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma potrà anche essere seguita tramite la diretta testuale proposta da Mediagol.it.

PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Laporte, Stones, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling. All.: Guardiola.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Reinildo; Renan Lodi, Koke, Kondogbia, Lemar; Griezmann, Joao Felix. All.: Simeone.