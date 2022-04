Manchester City-Atletico Madrid 1-0, Guardiola la spunta, Simeone ko: segna Foden

Atletico Madrid sconfitto all'Etihad Stadium, vince il Manchester City nell'andata dei quarti di Champions League, la sblocca Foden

Il copione nella ripresa è lo stesso. Due minuti e gli uomini di Guardiola hanno l'occasione di passare in vantaggio con tiro preciso di Gundogan, Oblak è battuto ma Savic salva tutto sulla linea. Prima azione pericolosa degli ospiti al minuto 51 con Llorente, stavolta è Ederson che è chiamato alla parata. Cinque minuti più tardi ancora il portiere sloveno, grande intervenuto sulla punizione precisa di De Bruyne, nulla da fare per il fantasista belga. 64esimo nuovo stacco imperioso di Laporte, Oblak non può nulla ma la sfera esce di pochi centimetri a lato. Dopo 70 minuti il City trova il vantaggio con Foden, scambio perfetto con De Bruyne e conclusione chirurgica all'angolino. Girandola di cambi e gioco più volte interrotto nei minuti finali, il risultato però non cambia, City che vince di misura in casa sull'Atletico.