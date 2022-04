Liverpool-Villareal 2-0, Mane ed un autogol lanciano Klopp. Emery ko

L'andata delle semifinale di Champions League tra Liverpool e Villareal termina (-). A decidere la gara le reti (-)

Il primo atto della semifinale di Champions League giocatasi ad Anfield tra Liverpool e Villareal , termina 2-0 a favore degli uomini di Klopp, decisive le reti di Mane e l’autogol di Estupinian. In vista della della gara di ritorno allo stadio Ceramica, gli spagnoli hanno bisogno di un impresa.

Prima frazione di gioco che termina a reti bianche, con i Reds in pieno controllo della gara, rendendosi più volte pericoloso tra le parti di Rulli. In particolare il legno colpito da parte di Thiago Alcantara sul tramonto del primo tempo. Spagnoli rintanati nella propria metà campo ad attendere le iniziative della compagine di Jurgen Klopp.

Nella seconda frazione di gioco chiudono la pratica la rete di Salah e l’autorete di Estupinian, mettendo nettamente in posizione di svantaggio gli uomini di Emery in vista del ritorno di settimana prossima in casa del Villareal.