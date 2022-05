Liverpool-Real Madrid, probabili formazioni: Klopp vs Ancelotti per la Champions

Il Liverpool di Klopp e il Real Madrid di Ancelotti si apprestano a sfidarsi nell'ultimo atto della Champions League 2021/2022

Mediagol ⚽️️

Novanta minuti per scrivere la storia. L'ultimo atto di una competizione stellare. Liverpool e Real Madrid si affrontano nel match valido per la finale di Champions League. Allo Stade de France di Saint-DenisKlopp e Ancelotti si daranno battaglia per alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

L'operazione Premier League è fallita all'ultima curva per i Reds che hanno chiuso al secondo posto alle spalle del Manchester City di Guardiola. Una sola lunghezza ha diviso le due squadre con i Citizens che hanno vinto il massimo campionato inglese grazie al successo contro l'Aston Villa per tre a due. Nella massima competizione europea, la compagine di Klopp ha fatto un percorso letteralmente straordinario. Sei vittorie su sei nel Girone B, per poi superare Inter, Benfica e Villarreal nella fase ad eliminazione. L'unica debacle in Champions League è stata inflitta al Liverpool dall'Inter di Simone Inzaghi che in quel di Anfield si è imposta per zero a uno con un gol strabiliante del ToroLautaro Martinez.

Il Real Madrid ha dominato la Liga, chiudendo al primo posto con un netto vantaggio rispetto a Barcellona e Atletico Madrid. La squadra di Ancelotti in Europa si è resa protagonista di rimonte incredibili grazie ad un super Karim Benzema che si è messo letteralmente sulle spalle i Blancos. La franchigia spagnola ha chiuso il Girone D a quota quindici punti davanti a Inter, Sheriff e Shakhtar Donetsk. Poi le doppie sfide dalle quali il Madrid è uscito vincitore contro Paris Saint Germain, Chelsea e Manchester City. Una media di 2,34 gol a partita per i ragazzi di Ancelotti che vogliono portare a casa la quattordicesima Champions League della storia del club.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, I. Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, N. Keita; Salah, Mané, Luis Diaz. All. Klopp. A disp. Adrian, Thiago Alcantara, Milner, Firmino, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Jones, Minamino, Diogo Jota, Tsimikas, Matip. Indisponibili: Origi. Squalificati: -

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, E. Militão, Alaba, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; F. Valverde, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti. A disp. Lunin, Vallejo, Nacho, Marcelo, Lucas Vazquez, Ceballos, Isco, Camavinga, E. Hazard, Asensio, Jovic, Rodrygo. Indisponibili: - Squalificati: -

Arbitro: Clément Turpin (Francia)

Assistenti: Nicolas Danos (Francia), Cyril Gringore (Francia)

IV uomo: Benoît Bastien (Francia)

Var: Jérôme Brisard (Francia)

Avar: Willy Delajod (Francia), Massimiliano Irrati (Italia), Filippo Meli (Italia)

DOVE VEDERE LA FINALE DI CHAMPIONS IN TV E IN DIRETTA STREAMING

La finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, in programma alle ore 21 allo Stade de France di Parigi, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Canale 5, oltre che su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e sul numero 251 e, in streaming, su Mediaset Infinity, SkyGo e Now.