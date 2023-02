Liverpool-Real Madrid, probabili formazioni: dubbio Núñez, Ancelotti con Benzema

La sfida di Champions League andrà in scena alle ore 21:00 ad Anfield

Mediagol ⚽️

Dopo essersi giocate la finale lo scorso 28 maggio in quel di Parigi, Liverpool e Real Madrid si affronteranno di nuovo negli ottavi di finale di Champions League. Alle ore 21:00, ad Anfield, andrà in scena il match d'andata, mentre la gara di ritorno è in programma il prossimo 15 marzo 2023.

Due successi convincenti in Premier League e Liga nel weekend, rispettivamente contro Newcastle ed Osasuna. Liverpool che occupa l'ottavo posto della classifica del massimo campionato inglese a quota trentacinque punti, frutto di dieci vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. Sono cinquantuno, invece, i punti ottenuti in ventidue giornate dagli uomini di Carlo Ancelotti, freschi campioni del mondo per club e secondi della classe in Spagna alle spalle del Barcellona, attualmente a +8.

Reds e Blancos si sono sfidati sei volte negli ultimi nove anni. Ed i padroni di casa non hanno mai vinto. L'ultimo confronto fra le due compagini ha visto trionfare, infatti, proprio il Real Madrid.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Tornato a disposizione Van Dijk, Jürgen Klopp dovrà rinunciare a quattro giocatori: Luis Diaz, Thiago Alcantara, Arthur e Konate. Nel 4-3-3 del tecnico tedesco, davanti ad Alisson, Matip e Van Dijk comporranno il tandem di centrali difensivi; Alexander-Arnold e Robertson esterni bassi sulle rispettive corsie. Fabinho nelle vesti di playmaker guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Henderson e Bajcetic. In attacco Salah, Gakpo e uno tra Jota e Darwin Núñez.

Al cospetto della squadra allenata da Klopp, Ancelotti si affiderà a Benzema. "Karim lo vedo bene, partirà titolare. Sprigiona anche un enorme entusiasmo per questa Champions League perché il ricordo dell'ultima è ancora fresco", ha dichiarato l'allenatore italiano nella giornata di ieri in sede di conferenza stampa. Indisponibili Mendy, Tchouameni e Kroos. Davanti a Courtois, ecco Carvajal, Militão, Rüdiger e Alaba. In mezzo al campo, spazio a Modric, Ceballos e Camavinga. Valverde e Vinicius Jr completeranno, infine, il tridente.

Ecco le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Darwin Núñez, Gakpo. All.: Klopp.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba; Modric, Ceballos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinícius Jr. All.: Ancelotti.

IL MATCH IN TV — La partita Liverpool-Real Madrid verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253. Ed anche in streaming attraverso Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in diretta streaming Liverpool-Real Madrid è abbonarsi a Mediaset Infinity+ ad un costo di 7,99 euro mensili.