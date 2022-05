Liverpool-Real Madrid, Klopp: “Loro sono i favoriti ma non dimentico Kiev. Mané…”

In vista della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei Reds Klopp

"Giochiamo contro la squadra più decorata, con un allenatore che l'ha vinta già. L'unica cosa che stiamo pensando è come giocare la partita, non pensiamo a un secondo a cosa potrebbe essere. Non abbiamo dimenticato quello che è successo a Kiev, ma c'è già abbastanza motivazione senza rivederlo. Ci sono così tante ragioni per avere motivazioni domani sera. Quale squadra è la favorita? Non lo so. Se pensi alla storia, all'esperienza dell'avversaria, a come il Real Madrid è tornato da certe situazioni... Penso che sia il Real Madrid. Mané è richiesto dal Bayern Monaco? È il momento peggiore per parlarne. Dovunque vorrà giocare sarà un grande campione, assolutamente. La finale doveva giocarsi in Russia? Sono onesto, sono contento che la partita sia qui per un migliaio di ragioni, ma è davvero strano. Il mondo deve andare avanti, il fatto che la finale non sia a San Pietroburgo è probabilmente il messaggio che la Russia si merita e che deve avere".