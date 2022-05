Liverpool-Real Madrid, Ancelotti: “La mia miglior finale? 2005 Istanbul con il Milan”

In vista della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei blancos Ancelotti

Carlo Ancelotti , tecnico del Real Madrid , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finalissima di Champions League contro il Liverpool , in programma sabato 28 maggio alle ore 21.00 allo Stade De France:

"Arrivare alla finale è un grande successo per noi, arrivare qui è stato molto importante perché la stagione è stata molto molto buona, siamo molto vicini dal ricavare il massimo. Sono molto felice, sono confidente, domani nel pomeriggio arriverà un po' di preoccupazione La formazione? L'ho decisa ma non ve la dico. Il mio passato all'Everton? C'è una grande rivalità, ho dei bei ricordi del mio tempo speso a Liverpool, sulla sponda blu. Spero che mi vogliano supportare nella partita di domani. La mia miglior finale? È raro pensare, ma la sfida che abbiamo giocato meglio, nel 2005, l'abbiamo persa (Milan-Liverpool 3-3 e persa dai rossoneri ai calci di rigore dopo aver subìto una rimonta). Non dirò di giocare male ai miei giocatori, ma in una finale tutto può capitare".