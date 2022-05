Liverpool-Real Madrid, Albertini: “Reds sono superiori ma vincerà che sbaglierà meno”

Demetrio Albertini, storico ex centrocampista del Milan con il quale ha vinto da calciatore ben tre Champions League, ha rilasciato alcune dichiarazioni alle colonne del Corriere dello Sport in merito alla finalissima tra Liverpool e Real Madrid:...

"Che finale mi aspetto? Una gara bellissima, ricca di campioni. Due società, due tifoserie, soprattutto due squadre che conoscono le finali e sanno come si giocano. Hanno tutti esperienza, non sono solo talenti. Pronostico? Il Liverpool arriva con credenziali superiori, ma non sottovaluterei la storia del Real Madrid e dei suoi giocatori. E’ una finale, tante volte vince chi sbaglia meno. Di solito chi ha più esperienza, sbaglia meno".