Liverpool-Real Madrid 0-1, Ancelotti campione d’Euoropa: decide Vinicius, Klopp ko

Il Real Madrid supera il Liverpool di misura e si aggiudica la Champions League, decisiva la rete di Vinicius e le parate di Courtois

Prima occasione per il Liverpool dopo quindici minuti con Salah , che riceve palla in area piccola da Alexander-Arnold si gira bene e calcia, trovando però Cortouis reattivo sulla sua sinistra. Cinque minuti più tardi il portiere belga si ripete sulla gran conclusione di Manè , la sfera impatta poi sul palo e viene raccolta dall'estremo difensore madrileno. Nel finale di primo tempo gol annullato al Real Madrid dal direttore di gara dopo il consulto col VAR, Benzema supera Alisson dopo un rimpallo fortuito ma la sua posizione è irregolare.

Nella ripresa il Liverpool ci prova ancora ma al minuto 57 è il Real Madrid a passare in vantaggio, cross preciso di Valverde che taglia l'area di rigore e trova pronto Vinicius dall'altra parte che spinge in porta. Dopo pochi minuti altro tiro preciso di Salah, ancora una volta Courtois si fa trovare pronto e devia in fallo laterale. Il portiere belga si ripete al 68esimo ancora sull'ex Roma, che nonostante la posizione defilata riesce ad agganciare trovare lo specchio della porta. Nel finale nuova parata straordinaria del portiere del Real Madrid, che vince ancora il duello personale con Salah. Il forcnig finale dei Reds non porta a nulla, il Real Madrid è campione d'Europa