Liverpool-Napoli 2-0, primo ko per Spalletti: Reds primi grazie a Salah e Nunez

Un super Napoli nel gruppo A cede al Liverpool ad Anfield, con la qualificazione già in tasca da due gare. In rete nella ripresa Salah e Nunez .

Liverpool pericoloso dopo cinque minuti con Jones, la sua conclusione violenta esce di poco sopra la traversa. Il Napoli risponde solamente alla mezz'ora con il tiro di Ndombele , Alisson è bravo a respingere in angolo. Due minuti dopo Reds vicinissimi al vantaggio, Thiago trova davanti a se un superlativo Meret .

Poco dopo l'inizio della ripresa, gli azzurri passano in vantaggio con Ostigaard, imbeccato perfettamente dalla punizione di Kvarathskelia. L'arbitro Stieler però annulla la rete dopo il consulto col VAR per fuorigioco dell'ex Genoa. Al minuto 81 ancora protagonista Meret sull'azione personale di Salah, conclusa verso la porta, gran parata del portiere napoletano. Cinque giri d'orologio più tardi però il Liverpool trova il colpo vincente con l'esterno egiziano, abile a ribadire in rete da dentro l'area di rigore. Nel finale la compagine di Klopp trova anche il raddoppio, ma dopo una revisione VAR durata diversi minuti, il direttore di gara conferma la rete di Nunez.