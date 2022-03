Liverpool-Inter, Leiva: “Inzaghi per me una sorpresa. Con Klopp capì subito che…”

Il mediano della Lazio Lucas Leiva ha parlato di Inzaghi, tecnico dell'Inter che lo lanciò in biancoceleste, ma anche del Liverpool di Klopp

Lucas Leiva , centrocampista della Lazio , è stato intervistato ai microfoni di The Athletic, in vista di Liverpool-Inter . Una sfida particolare per il brasiliano che vede sfidarsi due tecnici che lo hanno fatto brillare prima in Premier League e poi in Serie A .

Queste le sue dichiarazioni per quanto riguarda Simone Inzaghi, ai tempi della Lazio: “Quando l’ho conosciuto era ancora più giovane. Aveva vinto alcuni titoli, ma non sapevo molto di lui. Era solo la sua seconda stagione da allenatore della prima squadra e per me si è rivelato una sorpresa. Simone è un allenatore molto offensivo. Ma come tutti gli italiani è molto preoccupato per la tattica e su come non subire gol. È un buon mix. Le sue squadre segnano sempre tanti gol, ma lui ha nel sangue la tattica difensiva italiana".