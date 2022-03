Liverpool-Inter: Inzaghi: “Fatta una grande gara, noi non inferiori. Sul rosso…”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter al termine della vittoria contro il Liverpool di Klopp

Inter uscita vincitrice sul campo di Anfield per 0-1 contro il Liverpool , con la prestigiosa rete di Lautaro Martinez al minuto 61'. Il gol dell'argentino non basterà ai nerazzurri per accedere ai quarti di finale di Champions , a cui accederanno gli uomini di Klopp . Queste le dichiarazioni del tecnico meneghino Simone Inzaghi , intervenuto al termine del match ai microfoni di Canale 5:

"Abbiamo fatto una grande gara, i ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo fatto bene, c'è rammarico per la partita d'andata. Dopo il nostro gol sembrava che il Liverpool avesse accusato il colpo, ma subito dopo è arrivato il rosso di Sanchez che ha incanalato il tutto. Stavo facendo qualche cambio in quel momento, non avevamo sofferto praticamente nulla se non su palla inattiva. Portiamo via una vittoria da Anfield che fa piacere, ma ci è sfuggita la qualificazione. Questa squadra era undici anni che non faceva un ottavo di Champions, e ce la siamo giocata alla pari con la squadra più forte d'Europa. Non siamo stati inferiori. Domenica abbiamo una partita complicata, abbiamo dovuto cambiare de Vrij e Brozovic per indolenzimento, spero di recuperarli perché sono due calciatori importanti. Pioli e Spalletti dicono che siamo noi i favoriti per lo scudetto? Recuperiamo energie dopo questo doppio confronto, mi interessa questo".