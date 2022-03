Liverpool-Inter, Fabinho: “Affrontiamo la migliore squadra italiana. A San Siro…”

Le dichiarazioni alla vigilia di Liverpool-Inter del centrocampista dei Reds Fabinho. Si riparte dallo 0-2 della gara d'andata

"Non è facile lottare per vincere tre-quattro trofei. È stato difficile recuperare dopo la finale del Chelsea. È stato un bene per noi vincere la Carabao Cup, era la prima competizione in palio per noi da vincere. Il modo in cui abbiamo vinto la coppa è stato speciale per tutti. Quando vinci un trofeo, è normale che la gente dica che il Liverpool potrebbe vincerne quattro, ma non ci penso troppo. L'Inter? Per me è la migliore squadra italiana degli ultimi due o tre anni. Giocano davvero bene a calcio. Nel primo tempo dell'andata a San Siro hanno giocato meglio ma noi siamo stati più concreti davanti alla porta. Una grande squadra deve vincere partite del genere, segnare tutte le occasioni che hai a disposizione. Dobbiamo fare in modo di non far prendere loro fiducia e cercare di annientare il loro gioco il più rapidamente possibile"