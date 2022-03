Liverpool-Inter, Bastoni: “All’andata risultato bugiardo. Nessuna crisi scacciata…”

Le dichiarazioni alla vigilia di Liverpool-Inter del difensore nerazzurro Bastoni. Si riparte dallo 0-2 della gara d'andata

"Della partita di andata cambierei il risultato perché non ha rispecchiato quello che si è visto in campo. Abbiamo messo in difficoltà il Liverpool che sappiamo tutti che storia europea abbia. Siamo stati penalizzati, non sarà facile, ma abbiamo fiducia. Abbiamo visto gli errori che abbiamo commesso all'andata e proveremo a metterli in difficoltà. Se temo il loro tridente? Sicuramente ho già affrontato giocatori forti come Benzema, Cristiano Ronaldo. Loro sono fortissimi, ma al di là di questo domani ci servirà una grande partita, un grande spirito di gruppo. Loro sono molto forti in tutti i settori, bisognerà fare una grande partita di squadra per limitare i loro punti forti. Sarà un'emozione bellissima. Già questa estate ho assaggiato cosa significa giocare negli stadi inglesi. Il 5-0 alla Salernitana non ha chiuso nessuna crisi perché di crisi non ce n'erano. Abbiamo sempre avuto fiducia in noi stessi, siamo un gruppo solido e forte. Non vedo l'ora che siano le 21 di domani per poter scendere in campo".