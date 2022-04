Liverpool-Benfica, formazioni ufficiali: out Salah e Manè. Nunez e Diaz dal 1′

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Benfica, ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma alle 21

Secondo appuntamento del doppio confronto di Champions League tra Liverpool e Benfica, valido per i quarti di finale. Ad "Anfield" i padroni di casa sfidano i portoghesi dopo il 3-1 maturato in Portogallo. Gli uomini di Klopp avranno la gara in discesa dopo il risultato della gara d'andata, di seguito le formazioni ufficiali del match: