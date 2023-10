Lipsia-Manchester City, le probabili formazioni: Poulsen contro Haaland. Ok Grealish

La preview e le probabili formazioni di Lipsia-Manchester City, valida per la seconda giornata della fase a giorni della Champions League.

Due club di punta delle rispettive holding per una sfida tra "Paperoni" del calcio europeo. Uno dei big match di questa seconda giornata della fase a gironi della Champions League è quello che andrà in scena alle 21.00 alla Red Bull Arena tra Il Lipsia ed il Manchester City, fondamentale per capire quale tra le due compagini può spiccare già il volo nel gruppo G.

Il Lipsia sta tenendo alto il ritmo in Bundesliga, con quattro vittorie consecutive che sono state troncate dal pareggio subìto in rimonta dal Bayern Monaco. Nel torneo europeo, invece, il cammino dei tedeschi è iniziato con una bella vittoria per 1-3 in casa dello Young Boys che ha consentito al club della Red Bull di condividere la prima posizione momentanea con il Manchester City. Il Lipsia ricorda molto bene la batosta per 7-0 ai quarti di finale della passata edizione all'Etihad Stadium e cercherà di "vendicarsi" già da stasera. Tuttavia, sono due i grandi assenti di questo match per il tecnico Rose, ovvero le stelle Werner e Dani Olmo. In avanti, allora, spazio al duo composto da Openda e Poulsen.

Il Manchester City, nonostante sia nota come formazione "schiacciasassi", è reduce da una settimana complicata che ha visto l'eliminazione a sorpresa dalla EFL Cup ed anche il primo ko in Premier League per mano di un "modesto", almeno rispetto ai Citizens, Wolverhampton. Il tecnico Pep Guardiola è pronto a rialzarsi a "casa sua", ovvero in Champions League. Ancora assenti De Bruyne e Stones, il City è pronto a schierare ancora Kovacic al fianco di Rodri, con quest'ultimo squalificato in campionato, e Julian Alvarez alle spalle dell'immancabile Haaland. Sulle corsie alte spazio anche a Foden e Grealish, con Doku che dovrebbe partire dalla panchina.

Le probabili formazioni — Lipsia (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Simons, Kampl, Schlager, Forsberg; Openda, Poulsen. Allenatore: Rose.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Foden, J. Alvarez, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Arbitro: Artur Dias POR

Assistenti: Paulo Soares POR e Pedro Ribeiro POR

Assistenti al VAR: Tiago Martins POR e Clay Ruperti NED

Quarto uomo: Fábio Oliveira Melo POR.

Dove vederla — La gara di Champions League sarà trasmessa sui canali di Sky e più precisamente su Sky Sport Arena (canale 254). Match visibile anche in streaming su Sky Go, Now Tv e Mediaset Infinity +.