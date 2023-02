Lipsia-Manchester City, le probabili formazioni: Nkunku e De Bruyne out. Dubbio Foden

La preview e le probabili formazioni degli ottavi di finale di Champions League

Mediagol ⚽️

Cominciano gli ottavi di finale di Champions League anche per Red Bull Lipsia e Manchester City, con la sfida d'andata in programma alla Red Bull Arena alle 21.00. Da una parte gli outsider di questa competizione, dall'altra una delle formazioni favorite per la volata finale.

Il RB Lipsia in Bundesliga occupa la quinta posizione ed è in piena corsa per una qualificazione anche per la successiva Champions League. I tori rossi sono reduci da una più che convincente vittoria contro il Wolfsburg per 0-3, cancellando la delusione per la precedente sconfitta contro l'Union Berlino, rivelazione dell'attuale massimo campionato tedesco addirittura in lotta per il titolo. Il tecnico Rose dovrà fare a meno di uno dei propri migliori giocatori, vale a dire Nkunku, oltre che a Dani Olmo, Diallo e Gulacsi.

Il Manchester City è reduce da un pareggio piuttosto deludente contro il Nottingham Forest che ha permesso all'Arsenal di recuperare quel terreno perso nelle recenti settimane, spezzando il ritmo delle due vittorie consecutive precedenti della compagine di Pep Guardiola. I Citizens si ripresentano in Champions League contro un avversario temibile ma alla portata sulla carta. Assenze pesanti per il club di punta del City Football Group, che sarà costretto a rinunciare a pedine importanti come De Bruyne e Laporte, vittime di uno stato influenzale, oltre che al lungodegente Stones. Dubbi di formazione, invece, con la possibilità del modulo 3-2-4-1 al posto del solito 4-3-3. Potrebbero dunque figurare dall'inizio sia Foden sia Mahrez, oltre che all'ormai sempre più inserito Grealish. Unica punta, la certezza Haaland, con il norvegese desideroso di riscattarsi dopo l'ultimo deludente turno in Premier League.

Queste le probabili formazioni del match in programma alla Red Bull Arena alle 21.00:

LIPSIA (4-2-3-1): Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Raum; Schlager, Laimer; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Silva. Allenatore: Rose.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson, Walker, Dias, Aké; Silva, Rodri; Mahrez, Gundogan, Foden, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.

DOVE VEDERLA: La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.