Lipsia-Manchester City, Guardiola: “Sono contento. Vincere 4-0? Non siamo in grado”

"Sono contento per tutta la partita, non solo per il primo tempo. Nella ripresa ci è mancato un passettino in avanti, poi dopo il gol del Lipsia abbiamo giocato di nuovo bene negli ultimi venti minuti. Abbiamo avuto buone occasioni in etrambi i tempi e ottenuto un buon risultato. Questa è una competizione importante, in cui tante squadre sono già uscite. Se la gente si aspettava che saremmo venuti qui a vincere 4-0 mi dispiace, non siamo in grado di farlo".