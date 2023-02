Lipsia-Manchester City, Guardiola: “Qualunque cosa faccia io personalmente, fallirò”

Doppio appuntamento per il Manchester City contro il Lipsia , valido per gli ottavi di finale di Champions League . Domani 22 febbraio gli inglesi affronteranno i biancorossi nella gara di andata, in programma alle 21. I citizens attraversano un momento di difficoltà legato alle vicende societarie che vedono in club imputato di illeciti finanziari. In Premier League invece la compagine di Guardiola ha inanellato una serie di risultati positivi che l'hanno portata a -2 dall' Arsenal capolista. Il tecnico spagnolo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i tedeschi. Di seguito le sue dichiarazioni:

"È un torneo fantastico e che adoro. Non so fino a dove arriveremo, ma siamo qui. Già qualificarsi e passare i gironi è difficile, per questo il sogno è di far bene domani e di andare ai quarti. Se la mia carriera finisse domani sarei più che benedetto per quello che ho fatto a Barcellona, ​​al Bayern Monaco e qui, per fare quello che ho fatto in Europa in così poco tempo. Alla fine il destino è già scritto. Ho avuto la sensazione che quello che abbiamo fatto per molti anni, qualunque cosa accada, sarà destinato a fallire. Qualunque cosa faccia io in futuro personalmente fallirò. Niente sarà abbastanza. Per questo mi diverto, dopo la conferenza stampa mangerò bene, guarderò Real Madrid-Liverpool e il Napoli, che è sempre un piacere, e poi mi preparerò per la partita. Ho cambiato mentalità al Manchester City, ho messo in preventivo che tutto è un disastro se non vinci trofei, questo accade se tutti fanno pressione su se stessi, ma io non voglio farla. Sono fortunato ad essere qui e non ho mai pensato che quando sono arrivato avremmo dovuto vincere tutto oppure che ogni anno avremmo dovuto vincere 3, 4 Champions League. A meno che tu non sia il Real Madrid, non puoi farlo. Bisogna adattarsi per provare a fare ciò che abbiamo fatto. Nelle ultime due stagioni siamo stati molto vicini, abbiamo disputato partite davvero belle, ora proviamo a farlo di nuovo"